İşte güncel liste; Elektrikli araç sahiplerinin en çok kullandığı şarj şirketlerinin fiyat listesi
Türkiye’de elektrikli otomobil maliklerinin en çok kullandığı 20 şarj şirketinin güncel AC ve DC şarj tarifeleri açıklandı. 22 Ekim 2026 itibarıyla şirketlerin resmî internet sitelerinden derlenen kampanyasız fiyatlar, şarj maliyetlerini karşılaştırmak isteyen sürücüler için güncel tabloyu ortaya koydu.
Elektrikli otomobil kullanımının popüler bir hal almasıyla şarj ücretleri de sürücülerin gündeminde yer alıyor. Türkiye’de en çok kullanılan 20 şarj şirketinin AC ve DC şarj fiyatları belli oldu. EPDK’nın Ekim 2026 verileri doğrultusunda hazırlanan listede, şirketlerin kampanyasız güncel tarifeleri karşılaştırıldı. Fiyatlar, 22 Ekim 2026 tarihinde şirketlerin resmî internet sitelerinden alınan verilere dayanıyor.