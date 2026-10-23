İşte güncel liste; Elektrikli araç sahiplerinin en çok kullandığı şarj şirketlerinin fiyat listesi

Elektrikli otomobil kullanımının popüler bir hal almasıyla şarj ücretleri de sürücülerin gündeminde yer alıyor. Türkiye’de en çok kullanılan 20 şarj şirketinin AC ve DC şarj fiyatları belli oldu. EPDK’nın Ekim 2026 verileri doğrultusunda hazırlanan listede, şirketlerin kampanyasız güncel tarifeleri karşılaştırıldı. Fiyatlar, 22 Ekim 2026 tarihinde şirketlerin resmî internet sitelerinden alınan verilere dayanıyor.