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  4. İşte kadınların en çok tercih ettiği 9 otomobil; Hem küçükler hem dayanıklılar

İşte kadınların en çok tercih ettiği 9 otomobil; Hem küçükler hem dayanıklılar

Şehir içi kullanım kolaylığı, kompakt yapısı ve dayanıklılığıyla dikkat çeken bazı araçlar kadın sürücülerin opsiyonlarında öne çıkıyor. İşte en çok tercih edilen 9 model.

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İşte kadınların en çok tercih ettiği 9 otomobil; Hem küçükler hem dayanıklılar - Sayfa 1

Otomobil tercihinde kullanım kolaylığı, mali tüketim ve güvenilirlik önemli unsurlar içerisinde bulunuyor. Bilhassa kompakt modeller, şehir içindeki pratik yapılarıyla kadın sürücülerin ilgisini çekiyor. İşte kadınların en çok tercih ettiği 9 otomobil.

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İşte kadınların en çok tercih ettiği 9 otomobil; Hem küçükler hem dayanıklılar - Sayfa 2

1. FIAT 500: Küçük ve pratik, şehir içinde kolay kullanım.

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İşte kadınların en çok tercih ettiği 9 otomobil; Hem küçükler hem dayanıklılar - Sayfa 3

2. VOLKSWAGEN POLO: Güvenilir, konforlu ve ekonomik.

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İşte kadınların en çok tercih ettiği 9 otomobil; Hem küçükler hem dayanıklılar - Sayfa 4

3. MINI COOPER: Şık ve farklı, tasarımıyla dikkat çeker.

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