İşte Türk nüfusunun en çok olduğu 15 ülke: 30 milyon Türk bu ülkelerde...

Türkler ya da Türk halkı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan oluşturan en büyük Türk etnik gruptur. Genellikle çeşitli Türk lehçelerini konuşurlar. Buna ilaveten, Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı farklı eski topraklarında asırlık etnik Türk toplulukları hala yaşıyor. World Meter, World Population Review, Turkish Government Censuses ve Wikipedia kaynaklarına göre bu Türk toplulukları belirlendi. İşte Türklerin en çok olduğu 15 ülke...