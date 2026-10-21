İşte Türkiye'nin piyasa değeri bakımından en değerli bankası! Garanti'yi geçerek liderliğe oturdu
Türkiye’nin piyasa değeri en yüksek bankaları sıralamasında lider değişti. Companiesmarketcap verilerine göre Garanti BBVA’yı geride bırakan banka, zirveye yerleşerek sektörün en değerli bankası oldu.
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Türkiye’nin en değerli bankaları belli oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların piyasa değerleri üzerinden hazırlanan sıralamada Garanti BBVA liderliği kaybetti. Companiesmarketcap verilerine göre zirveye yerleşen banka, rakiplerini geride bırakarak Türkiye’nin piyasa değeri en yüksek bankası unvanını aldı.
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