İşte Türkiye'nin sıralaması! En çok denizaltına sahip 10 ülke belli oldu
Sulardaki askeri kuvvet dengesi tartışılmaya devam ederken, dünyada en fazla denizaltıya sahip ülkeler listesi açıklandı. Listede 13 denizaltı ile yer alan Türkiye, en güçlü 10 ülke arasında 9. sırada bulunuyor.
Deniz kuvvetlerinin en kritik unsurlarından biri olan denizaltılar, ülkelerin savunma kapasitesinde önemli bir rol oynuyor. Açıklanan son verilere göre dünyanın en çok denizaltıya sahip 10 ülkesi belli olurken, Türkiye 13 denizaltı ile listede 9. sırada yer aldı. Listede İran’ın üst sıralarda yer alması ve Kuzey Kore ile Türkiye arasındaki sayıların yakın olması ise dikkat çeken detaylar arasında gösteriliyor.