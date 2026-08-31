İşte vizesiz ülkelere 1 haftalık tatil maliyeti; Gezginler neden tercih ediyor şimdi belli oldu
Vizesiz tatil hayali kuranlar için 1 haftalık seyahatin ortalama maliyetlerini derledik. Uçak, konaklama, yeme-içme ve şehir içi ulaşım dahil fiyatlar, bütçe dostu seçenekleri gözler önüne seriyor.
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Vize işlemleriyle uğraşmadan yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları için alternatif ülkeler dikkat çekiyor. 1 haftalık tatilin uçak bileti, konaklama, yeme-içme ve ulaşım giderleri hesaplandığında bazı destinasyonlar öne çıkıyor. Peki, gezginler en çok hangi vizesiz ülkeleri tercih ediyor ve 1 haftalık tatil ne kadara mal oluyor?
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