İşte vizesiz ülkelere 1 haftalık tatil maliyeti; Gezginler neden tercih ediyor şimdi belli oldu

Vize işlemleriyle uğraşmadan yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları için alternatif ülkeler dikkat çekiyor. 1 haftalık tatilin uçak bileti, konaklama, yeme-içme ve ulaşım giderleri hesaplandığında bazı destinasyonlar öne çıkıyor. Peki, gezginler en çok hangi vizesiz ülkeleri tercih ediyor ve 1 haftalık tatil ne kadara mal oluyor?