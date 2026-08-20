İşte yeşil pasaportlulardan bile vize isteyen ülkeler; Seyahat öncesi dikkat edin

Yeşil pasaport pek çok ülkeye vizesiz seyahat olanağı sunsa da bu durum tüm ülkeler için geçerli değil. Dışişleri Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, yeşil pasaportluların da vize başvurusu yapmasını isteyen ülkeler bulunuyor.