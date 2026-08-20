İşte yeşil pasaportlulardan bile vize isteyen ülkeler; Seyahat öncesi dikkat edin
Yeşil pasaport malikleri de bazı ülkelere gezi düzenlerken vize almak zorunda. Dışişleri Bakanlığı verileri, seyahat öncesinde vize şartlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Yeşil pasaport pek çok ülkeye vizesiz seyahat olanağı sunsa da bu durum tüm ülkeler için geçerli değil. Dışişleri Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, yeşil pasaportluların da vize başvurusu yapmasını isteyen ülkeler bulunuyor.
1 | 23