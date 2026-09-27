İstihdam alanı geniş 16 meslek grubu seçildi. Farklı sektörlerde iş bulabiliyorlar.
Mezun olduktan ya da gerekli yetenekleri edindikten sonra birden farklı sektörde iş bulabilen 16 meslek grubunu uzman eğitim danışmanı paylaştı.
Gençlerin kariyer yolculuğunda doğru adımları atabilmesi ve geleceğin iş dünyasına bugünden hazırlanabilmesi adına önemli bir kılavuz yayımlandı.
Farklı sektörlerin dinamiklerini ve değişen beklentilerini ele alan bu kapsamlı çalışma, kariyer planlaması yapan adaylara rehberlik ederek iş dünyasının kapılarını aralıyor.
İSTİHDAM ALANI GENİŞ! FARKLI SEKTÖRLERDE KAPILAR AÇILIYOR
Eğitim Danışmanı İsmail Koç tarafından hazırlanan listeye göre geniş istihdam alanı olan 16 meslek grubu şöyle: