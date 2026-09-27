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  4. İstihdam alanı geniş 16 meslek grubu seçildi. Farklı sektörlerde iş bulabiliyorlar.

İstihdam alanı geniş 16 meslek grubu seçildi. Farklı sektörlerde iş bulabiliyorlar.

Mezun olduktan ya da gerekli yetenekleri edindikten sonra birden farklı sektörde iş bulabilen 16 meslek grubunu uzman eğitim danışmanı paylaştı.

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İstihdam alanı geniş 16 meslek grubu seçildi. Farklı sektörlerde iş bulabiliyorlar. - Sayfa 1

Gençlerin kariyer yolculuğunda doğru adımları atabilmesi ve geleceğin iş dünyasına bugünden hazırlanabilmesi adına önemli bir kılavuz yayımlandı.

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İstihdam alanı geniş 16 meslek grubu seçildi. Farklı sektörlerde iş bulabiliyorlar. - Sayfa 2

Farklı sektörlerin dinamiklerini ve değişen beklentilerini ele alan bu kapsamlı çalışma, kariyer planlaması yapan adaylara rehberlik ederek iş dünyasının kapılarını aralıyor.

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İstihdam alanı geniş 16 meslek grubu seçildi. Farklı sektörlerde iş bulabiliyorlar. - Sayfa 3

İSTİHDAM ALANI GENİŞ! FARKLI SEKTÖRLERDE KAPILAR AÇILIYOR

Eğitim Danışmanı İsmail Koç tarafından hazırlanan listeye göre geniş istihdam alanı olan 16 meslek grubu şöyle:

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İstihdam alanı geniş 16 meslek grubu seçildi. Farklı sektörlerde iş bulabiliyorlar. - Sayfa 4

16. Pazarlama uzmanı: Farklı sektörlerde müşteri araştırması, kampanya planlama ve marka iletişimi üzerine çalışabilir.

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