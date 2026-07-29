İşverenler en çok bu 10 üniversite mezununu tercih ediyor; İlk sırada ne Koç var ne ODTÜ

Üniversite tercih işlemi gerçekleştirecek milyonlarca aday için sadece akademik başarı değil, mezuniyet sonrası kariyer fırsatları da büyük önem taşıyor. Kariyer.net Üniversite Endeksi'ne göre işverenlerin en çok tercih ettiği 10 üniversite açıklandı. Listenin ilk sırasında yer alan üniversite dikkat çekerken, Koç Üniversitesi ve ODTÜ'nün zirvede olmaması sıralamanın en dikkat çekici ayrıntıları arasında yer aldı.