İşverenler en çok bu 10 üniversite mezununu tercih ediyor; İlk sırada ne Koç var ne ODTÜ
İşverenlerin istihdam aşamasında en çok tercih ettiği üniversiteler belli oldu. Kariyer.net Üniversite Endeksi verilerine göre derlenen sıralamada dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Zirvede ne Koç Üniversitesi ne de Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer alırken, ilk 10 sıralaması üniversite adayları için mühim ipuçları sunuyor.
Üniversite tercih işlemi gerçekleştirecek milyonlarca aday için sadece akademik başarı değil, mezuniyet sonrası kariyer fırsatları da büyük önem taşıyor. Kariyer.net Üniversite Endeksi'ne göre işverenlerin en çok tercih ettiği 10 üniversite açıklandı. Listenin ilk sırasında yer alan üniversite dikkat çekerken, Koç Üniversitesi ve ODTÜ'nün zirvede olmaması sıralamanın en dikkat çekici ayrıntıları arasında yer aldı.