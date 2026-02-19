İtfaiye, zabıta, büro... 30'dan fazla kamu kuruluşu memur alımı yapıyor! İşte son başvuru tarihleri
İtfaiye erinden zabıtaya, büro memurundan teknik personele dek onlarca kadro için istihdam düğmesi çalışıyor. İŞKUR aracılığıyla paylaşılan ilanlarla 30’dan fazla kamu kurumu personel alımı yapacak. Başvurular için takvim netleşirken, adaylar son başvuru tarihlerini kaçırmamak için yarışıyor. Bugün bile başvuru tarihi sona eren alımlar bulunuyor.
Devlet kadrolarına personel istihdamı sürat kazandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla paylaşılan ilanlara göre belediyeler başta olmak üzere 30’dan fazla kamu kuruluşu çeşitli kadrolarda personel istihdam edecek. İtfaiye eri, zabıta memuru, düz memur ve teknik kadroların da yer aldığı alımlar için başvuru şartları ve son tarihler ilan bazında değişiklik gösteriyor. Adayların, süreci yakından takip ederek belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlaması gerekiyor.
(bugün sona eriyor) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 19.02.2026