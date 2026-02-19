İtfaiye, zabıta, büro... 30'dan fazla kamu kuruluşu memur alımı yapıyor! İşte son başvuru tarihleri

Devlet kadrolarına personel istihdamı sürat kazandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla paylaşılan ilanlara göre belediyeler başta olmak üzere 30’dan fazla kamu kuruluşu çeşitli kadrolarda personel istihdam edecek. İtfaiye eri, zabıta memuru, düz memur ve teknik kadroların da yer aldığı alımlar için başvuru şartları ve son tarihler ilan bazında değişiklik gösteriyor. Adayların, süreci yakından takip ederek belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlaması gerekiyor.