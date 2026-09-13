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  4. İzleyenin sinir seviyesini zorlayan 5 film. Psikolojisine yenilenler ilk 20 dakikada kapatıyor.

İzleyenin sinir seviyesini zorlayan 5 film. Psikolojisine yenilenler ilk 20 dakikada kapatıyor.

Film tarihinin sinirleri en çok zorlayan 5 yapımı konusu, senaryosu ve kaliteli oyunculuğuyla dikkati çekiyor.

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İzleyenin sinir seviyesini zorlayan 5 film. Psikolojisine yenilenler ilk 20 dakikada kapatıyor. - Sayfa 1

Sinema dünyasında izleyicilerin tansiyonunu zirveye çıkaran ve özellikle ilk dakikalarındaki boğucu atmosferiyle tabiri caizse saç baş yolduran yapımlar, gerilim severlerin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

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İzleyenin sinir seviyesini zorlayan 5 film. Psikolojisine yenilenler ilk 20 dakikada kapatıyor. - Sayfa 2

Yüksek gerilim hatları, klostrofobik mekanları ve çaresizlik hissini doruklarda yaşatan senaryolarıyla dikkat çeken bu seçki, bazı izleyiciler tarafından dakikalar içinde kapatılıyor.

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İzleyenin sinir seviyesini zorlayan 5 film. Psikolojisine yenilenler ilk 20 dakikada kapatıyor. - Sayfa 3

Korku ve hayatta kalma temalarını ustalıkla harmanlayan çarpıcı yapımlar, izleyenleri adeta ekran karşısında strese sokuyor.

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İzleyenin sinir seviyesini zorlayan 5 film. Psikolojisine yenilenler ilk 20 dakikada kapatıyor. - Sayfa 4

İZLEYENLERE TIRNAK YEDİRTİYOR

İşte thefilmalist’in önerisiyle hazırlanan listeye göre gerilim dolu 5 film:

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