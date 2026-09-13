İzleyenin sinir seviyesini zorlayan 5 film. Psikolojisine yenilenler ilk 20 dakikada kapatıyor.
Film tarihinin sinirleri en çok zorlayan 5 yapımı konusu, senaryosu ve kaliteli oyunculuğuyla dikkati çekiyor.
Sinema dünyasında izleyicilerin tansiyonunu zirveye çıkaran ve özellikle ilk dakikalarındaki boğucu atmosferiyle tabiri caizse saç baş yolduran yapımlar, gerilim severlerin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
Yüksek gerilim hatları, klostrofobik mekanları ve çaresizlik hissini doruklarda yaşatan senaryolarıyla dikkat çeken bu seçki, bazı izleyiciler tarafından dakikalar içinde kapatılıyor.
Korku ve hayatta kalma temalarını ustalıkla harmanlayan çarpıcı yapımlar, izleyenleri adeta ekran karşısında strese sokuyor.