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İzleyicisinden ve IMDb’den tam not alan 15 film ; Dram, komedi, aksiyon, bilim kurgu…

Türüyle geniş yelpazeden izleme seçeneği sunan Netflix’teki 15 kaliteli yapım hafta sonunu evde geçirmek isteyenlerin takvimine not oluyor.

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İzleyicisinden ve IMDb’den tam not alan 15 film ; Dram, komedi, aksiyon, bilim kurgu… - Sayfa 1

Netflix'te film izlemek isteyenler için farklı türlerdeki yapımlar öne çıkıyor. Dram, aksiyon, bilim kurgu, komedi ve gerilim kategorilerindeki filmler, izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor.

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İzleyicisinden ve IMDb’den tam not alan 15 film ; Dram, komedi, aksiyon, bilim kurgu… - Sayfa 2

IMDb puanları, izleyici yorumları ve hikâyeleriyle dikkat çeken yapımlar, film tercihi yapmayı kolaylaştırıyor.

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İzleyicisinden ve IMDb’den tam not alan 15 film ; Dram, komedi, aksiyon, bilim kurgu… - Sayfa 3

Ancak içeriklerin Netflix Türkiye kataloğundaki durumu zamanla değişebildiği için izlemek isteyenlerin güncel kataloğu kontrol etmesi gerekiyor.

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İzleyicisinden ve IMDb’den tam not alan 15 film ; Dram, komedi, aksiyon, bilim kurgu… - Sayfa 4

KÜTÜPHANENİZDEN ÇIKMAYACAK 15 FİLM

İşte izleyicisinden tam not alan 15 yapım:

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