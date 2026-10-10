İzleyicisinden ve IMDb’den tam not alan 15 film ; Dram, komedi, aksiyon, bilim kurgu…
Türüyle geniş yelpazeden izleme seçeneği sunan Netflix’teki 15 kaliteli yapım hafta sonunu evde geçirmek isteyenlerin takvimine not oluyor.
Netflix'te film izlemek isteyenler için farklı türlerdeki yapımlar öne çıkıyor. Dram, aksiyon, bilim kurgu, komedi ve gerilim kategorilerindeki filmler, izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor.
IMDb puanları, izleyici yorumları ve hikâyeleriyle dikkat çeken yapımlar, film tercihi yapmayı kolaylaştırıyor.
Ancak içeriklerin Netflix Türkiye kataloğundaki durumu zamanla değişebildiği için izlemek isteyenlerin güncel kataloğu kontrol etmesi gerekiyor.