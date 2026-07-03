Jandarma, Bakanlık, Belediyeler! Devlet kurumları harekete geçti. Memur alımı için başvuru tarihi
Devlet kurumları istihdam atağında. Cumhurbaşkanlığı'nın kamu ilan internet sitesi üzerinden yüzü geçkin memur ve sözleşmeli personel ilanı yayınlandı. Jandarmadan, bakanlıklara, belediyelerden üniversitelere kadar pek çok devlet kurumunda işe girmek için ilanların başvuru detaylarına ve son tarihlerine göz gezdirebilirsiniz.
Jandarma Genel Komutanlığı, bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumu, farklı kadrolarda memur ve sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Başvuru takvimi ve şartlar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
1. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 350 MUVAZZAF SUBAY ÖĞRENCİ TEMİN EDECEKTİR ( 3 Temmuz - 26 Temmuz)
2. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 323 MUVAZZAF ASTSUBAY ÖĞRENCİ TEMİN EDECEKTİR ( 3 Temmuz - 26 Temmuz)
3. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 15 İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ DESTEK ELEMANI ALACAK ( 6 Temmuz - 20 Temmuz)
4. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 600 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 13 Temmuz - 17 Temmuz)