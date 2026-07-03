Jandarma, Bakanlık, Belediyeler! Devlet kurumları harekete geçti. Memur alımı için başvuru tarihi

Jandarma Genel Komutanlığı, bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumu, farklı kadrolarda memur ve sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Başvuru takvimi ve şartlar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.