Japon devinden Fiat ve Renault’a nispet kampanya; Anahtar telsimde 410.000 TL indirim!

turkiye.toyota.com.tr’deki bilgiye göre Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Toyota, otomobil pazarında dikkat çeken yeni bir kampanya başlattı. Marka, güncel fiyat listesi üzerinden bazı modellerde 410 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunarak tüketicilerin ilgisini çekti.