Japon devinden Fiat ve Renault’a nispet kampanya; Anahtar telsimde 410.000 TL indirim!
Japonların Türkiye’de en çok sevilen otomobil markası Toyota güncel fiyat listesi üzerinden 410 bin TL’ye varan indirim başlattı.
turkiye.toyota.com.tr’deki bilgiye göre Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Toyota, otomobil pazarında dikkat çeken yeni bir kampanya başlattı. Marka, güncel fiyat listesi üzerinden bazı modellerde 410 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunarak tüketicilerin ilgisini çekti.
Bu hamle, rekabetin yoğun olduğu pazarda Toyota’nın güçlü rakiplere karşı önemli bir fiyat avantajı olarak değerlendiriliyor. Güncel fiyat listesi şu şekilde:
Toyota Proace City (Hafif Ticari)
1.5 D 130 HP Dream A/T
Güncel fiyat: 1.817.500 TL
İndirimli fiyat: 1.584.000 TL