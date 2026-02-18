Japon devinden tam 397.000 TL indirim; Ayrıca 1.000.000 lira sıfır faiz kampanyası!
Japonya’nın dev otomotiv üreticisi Toyota, 2026 Şubat fiyat listesi üzerinden 397 bin lira indirim yaptı.
Otomobil dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Japon otomotiv devi Toyota, 2026 yılı Şubat ayı için hazırladığı dev kampanya ile sektörde tüm dikkatleri üzerine çekti. Yılın en iddialı tekliflerinden birine imza atan marka, güncel fiyat listesi üzerinden tam 397.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatı sunuyor.
Müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamayı hedefleyen Toyota, indirimlerin yanı sıra finansman tarafında da çıtayı yükseltti. Belirli koşullar dahilinde sunulan 1.000.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi desteği, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Stoklarla sınırlı olan bu özel kampanya, Şubat ayı sonuna kadar Toyota plazalarında otomobil tutkunlarını bekliyor.
TOYOTA 2026 İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ
turkiye.toyota.com.tr sitesinde yer verilen bilgiye göre Şubat ayı fiyat listesi şöyle: