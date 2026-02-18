Japon devinden tam 397.000 TL indirim; Ayrıca 1.000.000 lira sıfır faiz kampanyası!

Müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamayı hedefleyen Toyota, indirimlerin yanı sıra finansman tarafında da çıtayı yükseltti. Belirli koşullar dahilinde sunulan 1.000.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi desteği, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Stoklarla sınırlı olan bu özel kampanya, Şubat ayı sonuna kadar Toyota plazalarında otomobil tutkunlarını bekliyor.