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  4. Japon devlerin Türkiye’ye getirmediği ultra lüks otomobiller. Toyota, Honda, Infınıtı, Mazda, Subaru

Japon devlerin Türkiye’ye getirmediği ultra lüks otomobiller. Toyota, Honda, Infınıtı, Mazda, Subaru

Dünyanın en sağlam motor, mekanik ve şanzımanlarını üreten Japon otomotiv üreticilerinin belirli nedenlerden ötürü Türkiye’ye getirmediği modelleri büyük beğeni topluyor.

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Japon devlerin Türkiye’ye getirmediği ultra lüks otomobiller. Toyota, Honda, Infınıtı, Mazda, Subaru - Sayfa 1

Japon otomotiv devlerinin ürettiği bazı ultra lüks otomobiller, Türkiye pazarında satışa sunulmuyor.

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Japon devlerin Türkiye’ye getirmediği ultra lüks otomobiller. Toyota, Honda, Infınıtı, Mazda, Subaru - Sayfa 2

Özellikle Japonya’ya özgü geliştirilen üst sınıf sedan ve SUV modelleri; yüksek vergiler, sınırlı müşteri kitlesi, premium segmentteki güçlü Avrupa rekabeti ve markaların Türkiye’deki ürün gamı stratejileri nedeniyle ülkeye getirilmiyor.

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Japon devlerin Türkiye’ye getirmediği ultra lüks otomobiller. Toyota, Honda, Infınıtı, Mazda, Subaru - Sayfa 3

Buna rağmen söz konusu araçlar, gelişmiş teknolojileri, yüksek konfor seviyeleri ve güçlü motorlarıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Japon devlerin Türkiye’ye getirmediği ultra lüks otomobiller. Toyota, Honda, Infınıtı, Mazda, Subaru - Sayfa 4

ULTRA LÜKSLER DE VE BÜYÜK HACİMLİ MOTORLULAR DA

İşte Türkiye’ye getirilmeyen o Japon harikaları:

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