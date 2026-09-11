Japon devlerin Türkiye’ye getirmediği ultra lüks otomobiller. Toyota, Honda, Infınıtı, Mazda, Subaru
Dünyanın en sağlam motor, mekanik ve şanzımanlarını üreten Japon otomotiv üreticilerinin belirli nedenlerden ötürü Türkiye’ye getirmediği modelleri büyük beğeni topluyor.
Japon otomotiv devlerinin ürettiği bazı ultra lüks otomobiller, Türkiye pazarında satışa sunulmuyor.
Özellikle Japonya’ya özgü geliştirilen üst sınıf sedan ve SUV modelleri; yüksek vergiler, sınırlı müşteri kitlesi, premium segmentteki güçlü Avrupa rekabeti ve markaların Türkiye’deki ürün gamı stratejileri nedeniyle ülkeye getirilmiyor.
Buna rağmen söz konusu araçlar, gelişmiş teknolojileri, yüksek konfor seviyeleri ve güçlü motorlarıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor.