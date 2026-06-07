Japoncular’ı kızdıracak liste yayımlandı! İşte Avrupa’daki en inovatif 10 otomobil markası
Toyota, Honda, Mazda gibi sorunsuz otomobilleriyle dünyaya nam salan Japonlar teknolojileriyle de dikkat çekseler Avrupa’daki en inovatif ve geleceğe dönük markalar listesinde üst sıraları kaptırdı.
İnovasyon ve gelecek teknolojileri alanında yapılan son değerlendirme, otomotiv sektöründe dengelerin değiştiğini ortaya koydu.
Elektrikli mobilite, yapay zeka destekli sürüş sistemleri ve sürdürülebilir üretim çözümlerine yapılan yatırımlar, bazı markaları rakiplerinin önüne taşıdı.
Güvenilirlikleriyle öne çıkan üreticiler ise bu kez Avrupa merkezli yenilikçi markaların gölgesinde kaldı. Liste, sektörün geleceğine yön verecek isimler konusunda dikkat çekici sonuçlar sundu.