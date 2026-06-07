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  4. Japoncular’ı kızdıracak liste yayımlandı! İşte Avrupa’daki en inovatif 10 otomobil markası

Japoncular’ı kızdıracak liste yayımlandı! İşte Avrupa’daki en inovatif 10 otomobil markası

Toyota, Honda, Mazda gibi sorunsuz otomobilleriyle dünyaya nam salan Japonlar teknolojileriyle de dikkat çekseler Avrupa’daki en inovatif ve geleceğe dönük markalar listesinde üst sıraları kaptırdı.

Japoncular’ı kızdıracak liste yayımlandı! İşte Avrupa’daki en inovatif 10 otomobil markası - Sayfa 1

İnovasyon ve gelecek teknolojileri alanında yapılan son değerlendirme, otomotiv sektöründe dengelerin değiştiğini ortaya koydu.

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Japoncular’ı kızdıracak liste yayımlandı! İşte Avrupa’daki en inovatif 10 otomobil markası - Sayfa 2

Elektrikli mobilite, yapay zeka destekli sürüş sistemleri ve sürdürülebilir üretim çözümlerine yapılan yatırımlar, bazı markaları rakiplerinin önüne taşıdı.

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Japoncular’ı kızdıracak liste yayımlandı! İşte Avrupa’daki en inovatif 10 otomobil markası - Sayfa 3

Güvenilirlikleriyle öne çıkan üreticiler ise bu kez Avrupa merkezli yenilikçi markaların gölgesinde kaldı. Liste, sektörün geleceğine yön verecek isimler konusunda dikkat çekici sonuçlar sundu.

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Japoncular’ı kızdıracak liste yayımlandı! İşte Avrupa’daki en inovatif 10 otomobil markası - Sayfa 4

AVRUPA’NIN EN PLANLI 10 OTOMOBİL DEVİ

İşte Avrupa genelinde hakim olan otomobil markalarının teknolojik sıralaması;

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