J.D. Power'dan tüm dengeleri alt üst eden liste! Dünyanın en güvenilir otomobili ters köşe yaptı
J.D. Power’ın son incelemesi otomobil güvenilirliği sıralamasında dikkat çeken neticeleri gözler önüne serdi. Listenin ilk sırasındaki model değişirken, bazı markaların sıralamadaki yeri de şaşırttı.
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Otomobil ekosisteminin en çok takip edilen güvenilirlik incelemelerinden J.D. Power sonuçları açıklandı. Araç maliklerinin deneyimlerine dayanan listede zirve değişirken, yıllardır güvenilirliğiyle öne çıkan bazı modellerin geriye düşmesi dikkat çekti.
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