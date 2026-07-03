JPMorgan ensesinde hissetmeye başladı! İkinciliğe oturdu gözü zirvede! En değerli finans şirketleri

Global finans alanında en değerli firmaları tekrardan sıraladı. CompaniesMarketCap verilerine göre hazırlanan listede, piyasa değerlerini artıran finans devleri zirve mücadelesini sürdürürken, ikinci sıraya yükselen şirket JPMorgan'ı yakından takip ederek liderlik yarışını daha da kızıştırdı. İşte dünyanın piyasa değeri en yüksek 40 finans şirketi.