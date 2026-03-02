Kablosuz özgürlük, kusursuz hijyen: Power X Şarjlı Süpürge 6 Mart Cuma BİM mağazalarında!
Kablosuz özgürlük, kusursuz hijyen: Power X Şarjlı Süpürge 6 Mart Cuma BİM mağazalarında!
BİM 6 Mart 2026 Cuma aktüel ürünleri arasında yer alan Power X Şarjlı Süpürge, kablosuz kullanım kolaylığı ve güçlü performansıyla ev temizliğini pratik hale getiriyor. Ürün, hafif tasarımı ve pratik kullanımıyla ev temizliğinde hız ve konforu bir arada sunuyor.
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 10,750 TL
1 | 117
2 | 117
3 | 117
4 | 117
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.