Kablosuz temizlik dönemi: Heifer Power X Şarjlı Süpürge bugün BİM raflarında!
Kablosuz temizlik dönemi: Heifer Power X Şarjlı Süpürge bugün BİM raflarında!
BİM, 12 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda ev temizliğini pratik hale getiren Heifer Power X şarjlı süpürge modelini satışa sunuyor. Yüksek emiş gücü ve kablosuz hareket özgürlüğü sunan bu fiyat-performans ürünü, cuma sabahı itibarıyla sınırlı stoklarla BİM mağazalarında alıcılarını bekleyecek.
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