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  4. Kablosuz temizlik dönemi: Heifer Power X Şarjlı Süpürge bugün BİM raflarında!

Kablosuz temizlik dönemi: Heifer Power X Şarjlı Süpürge bugün BİM raflarında!

BİM, 12 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda ev temizliğini pratik hale getiren Heifer Power X şarjlı süpürge modelini satışa sunuyor. Yüksek emiş gücü ve kablosuz hareket özgürlüğü sunan bu fiyat-performans ürünü, cuma sabahı itibarıyla sınırlı stoklarla BİM mağazalarında alıcılarını bekleyecek.

Kablosuz temizlik dönemi: Heifer Power X Şarjlı Süpürge bugün BİM raflarında! - Sayfa 1
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Kablosuz temizlik dönemi: Heifer Power X Şarjlı Süpürge bugün BİM raflarında! - Sayfa 2
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Kablosuz temizlik dönemi: Heifer Power X Şarjlı Süpürge bugün BİM raflarında! - Sayfa 3
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Kablosuz temizlik dönemi: Heifer Power X Şarjlı Süpürge bugün BİM raflarında! - Sayfa 4
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