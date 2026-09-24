KAÇIRAN ÇOK ÜZÜLÜR! A101’DE 4 GÜNLÜK DEV İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI (A101 24-27 EYLÜL)
24 - 27 Eylül tarihleri arasında geçerli "Tazenin Yıldızları" kataloğu yayınlandı! Perşembe gününden pazar gününe kadar sürecek olan bu büyük kampanyada; en taze meyveler, dalından koparılmış sebzeler ve bütçe dostu kaliteli et ürünleri çok özel indirimlerle raflarda yerini alıyor. Evinizin mutfak ihtiyaçlarını en ekonomik şekilde tamamlamak için bu 4 günlük fırsatı sakın kaçırmayın!
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