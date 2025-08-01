Kadife Kelepçe dizisine Emre Bey dahil oldu! Emre Bey kimdir?
Kadife Kelepçe dizisine Emre Bey dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Emre Bey dizide Efe karakterine hayat verecek. Peki, Emre Bey kimdir? Emre Bey hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Emre Bey kimdir?
28 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Emre Bey, Kuruluş: Osman adlı tarih tabanlı macera dizisinde Orhan Bey rolüyle tanınan Türk oyuncudur.
Baba tarafından Arnavut göçmeni, anne tarafından ise Bursalıdır. Çocukluğundan beri lisanslı futbolcu olan oyuncunun hayali futbolcu olmaktı.
Lise yıllarında bir tanıdığının yönlendirmesiyle ajansa kaydolan oyuncu, oyunculuk kariyerine oradan başladı.