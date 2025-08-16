Kadife Kelepçe dizisine Menderes Samancılar dahil oldu! Menderes Samancılar kimdir?
Kadife Kelepçe dizisine Menderes Samancılar dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Menderes Samancılar dizide Muhittin karakterine hayat verecek. Peki, Menderes Samancılar kimdir? Menderes Samancılar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Menderes Samancılar kimdir?
1 Mayıs 1954 tarihinde Adana’da doğan Menderes Samancılar, Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Samancılar, Diyarbakırlı ve Kürt kökenlidir. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar, dördü başrol olmak üzere yaklaşık seksen filmde çeşitli roller oynadı.
1998'de, Fransız yönetmen Claude Lelouche'un çektiği Hasards ou coïncidences (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı. Son dönemde pek çok televizyon dizisinde oynadı. 2005 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sergilenen Selvi Boylum Al Yazmalım adlı oyunun başrollerini Kerem Alışık ve İpek Tuzcuoğlu ile paylaştı.
Menderes Samancılar, 1999 genel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Adana milletvekili adayı oldu.
15 yaşından beri şiir yazan Samancılar, Eylül 2003'te Sonbaharın Sarısını Vurdular Gece (9756530464); 2016 yılında Yanmış Orman Kokusu (9786059670074) adlı şiir kitaplarını yayımladı. Samancılar, sinema için gelecek dönemlerde çok iyi bir senaryo yazmak istiyor.
Menderes Samancılar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1974: Gecelerin Ötesi / İster Darıl İster Sarıl
1975: İnce Memed Vuruldu
1975: Kara Çarşaflı Gelin
1977: Alçaktan Uçan Güvercin
1977: Fırat'ın Cinleri
1977: Güneşli Bataklık
1977: Hıdır
1978: Azrailin Beş Atlısı
1978: Derdim Dünyadan Büyük
1978: Kanal
1979: Bereketli Topraklar Üzerinde
1984: Aşk Sürgünü
1984: Beş Kafadar
1984: Dil Yarası
1984: Geçim Otobüsü
1984: Kaşık Düşmanı
1984: Severek Ayrılalım