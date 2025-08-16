Kadife Kelepçe dizisine Menderes Samancılar dahil oldu! Menderes Samancılar kimdir?

Menderes Samancılar kimdir?

1 Mayıs 1954 tarihinde Adana’da doğan Menderes Samancılar, Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Samancılar, Diyarbakırlı ve Kürt kökenlidir. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar, dördü başrol olmak üzere yaklaşık seksen filmde çeşitli roller oynadı.