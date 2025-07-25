Kadife Kelepçe dizisine Şebnem Bozoklu dahil oldu! Şebnem Bozoklu kimdir?
Kadife Kelepçe dizisine Şebnem Bozoklu dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Şebnem Bozoklu dizide Fiko lakaplı Fikriye karakterine hayat verecek. Peki, Şebnem Bozoklu kimdir? Şebnem Bozoklu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Şebnem Bozoklu kimdir?
25 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da doğan Şebnem Bozoklu Atkaya, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu Suadiye'de geçmiştir.
1996'da Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı.
2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı. Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oscarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.
Şebnem Bozoklu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2006, Selena
2008-2010, Canım Ailem
2011, Heberler
2012, Bizim Yenge
2013, Galip Derviş
2014-2015, Ulan İstanbul
2015, Beyaz Show
2016, Altınsoylar
2016, Çifte Saadet
2017, 3 Adam
2020, Gel Dese Aşk
2020-2021, Babam Çok Değişti
2021, Elbet Bir Gün
2023, Hayatımın Neşesi
2023, Sen Türkülerini Söyle
2024, Password
2024-2025, Kızılcık Şerbeti