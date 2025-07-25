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  4. Kadife Kelepçe dizisine Şebnem Bozoklu dahil oldu! Şebnem Bozoklu kimdir?

Kadife Kelepçe dizisine Şebnem Bozoklu dahil oldu! Şebnem Bozoklu kimdir?

Kadife Kelepçe dizisine Şebnem Bozoklu dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Şebnem Bozoklu dizide Fiko lakaplı Fikriye karakterine hayat verecek. Peki, Şebnem Bozoklu kimdir? Şebnem Bozoklu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kadife Kelepçe dizisine Şebnem Bozoklu dahil oldu! Şebnem Bozoklu kimdir? - Sayfa 1

Şebnem Bozoklu kimdir? 

25 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da doğan Şebnem Bozoklu Atkaya, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 

Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu Suadiye'de geçmiştir. 

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Kadife Kelepçe dizisine Şebnem Bozoklu dahil oldu! Şebnem Bozoklu kimdir? - Sayfa 2

1996'da Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı.  

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Kadife Kelepçe dizisine Şebnem Bozoklu dahil oldu! Şebnem Bozoklu kimdir? - Sayfa 3

2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı. Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oscarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. 

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Kadife Kelepçe dizisine Şebnem Bozoklu dahil oldu! Şebnem Bozoklu kimdir? - Sayfa 4

Şebnem Bozoklu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Televizyon 

2006, Selena 

2008-2010, Canım Ailem 

2011, Heberler 

2012, Bizim Yenge 

2013, Galip Derviş 

2014-2015, Ulan İstanbul 

2015, Beyaz Show 

2016, Altınsoylar 

2016, Çifte Saadet 

2017, 3 Adam 

2020, Gel Dese Aşk 

2020-2021, Babam Çok Değişti 

2021, Elbet Bir Gün 

2023, Hayatımın Neşesi 

2023, Sen Türkülerini Söyle 

2024, Password 

2024-2025, Kızılcık Şerbeti 

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