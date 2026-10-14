Kadın sürücüler için otomatik ve küçük 3 otomobil ; 1.000.000 TL bütçeyle alınabiliyor.
İkinci el otomobil pazarında bir milyon lira bandına satın alınabilen 3 araç hem şehir içinde pratik hem de kadın sürücüler için tercih ediliyor.
İkinci el otomobil pazarında bir milyon lira bütçeyle satın alınabilen otomatik vitesli küçük araçlar, şehir içi kullanımda sundukları kolaylıkla kadın sürücülerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.
Dar alanlarda manevra kabiliyeti ve rahat park imkanı sağlayan bu kompakt modeller, aynı zamanda düşük yakıt tüketimiyle de öne çıkıyor.
Günlük ulaşımda pratiklik ve konfor arayanlar için bu bütçe aralığı, güvenli ve ekonomik seçenekler sunuyor.