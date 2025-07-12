Kafe sektöründe bayilik ücretleri belli oldu! İşte kafe kafe bayilik ücretleri
'Bayim olur musun' tarafından açıklanan verilere göre kafelerin ortalama bayilik ücretleri belli oldu. Buna göre "Ottoman" isimli işletmenin bayilik ücreti dudak uçuklattı.
Son zamanlarda en popüler işler başında kafe işletmeciliği geliyor. Neredeyse her köşede bir kahve zinciriyle karşılaşmak mümkün. Hal böyle olunca pek çok yeni girişimci de kafelerin bayilik ücretlerini sorguluyor. Bayim olur musun tarafından açıklanan verilere göre kafelerin ortalama bayilik ücretleri belli oldu. Listede Starbucks, Nero ve Kahve Dünyası yer almadı çünkü bu işletmeler bayilik vermiyor. İşte kafe sektöründe en pahalı ve en ucuz bayilik ücretleri:
11. Ottoman - Ortalama 22 milyon TL
Firmaya ait işletme adedi: 5
Bayi adedi: 42
Kardan alınan pay: %5
10. Coffeemania - Ortalama 10 milyon TL
Firmaya ait işletme adedi: 1
Bayi adedi: 59
Kardan alınan pay: %5