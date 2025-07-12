Kafe sektöründe bayilik ücretleri belli oldu! İşte kafe kafe bayilik ücretleri

Son zamanlarda en popüler işler başında kafe işletmeciliği geliyor. Neredeyse her köşede bir kahve zinciriyle karşılaşmak mümkün. Hal böyle olunca pek çok yeni girişimci de kafelerin bayilik ücretlerini sorguluyor. Bayim olur musun tarafından açıklanan verilere göre kafelerin ortalama bayilik ücretleri belli oldu. Listede Starbucks, Nero ve Kahve Dünyası yer almadı çünkü bu işletmeler bayilik vermiyor. İşte kafe sektöründe en pahalı ve en ucuz bayilik ücretleri: