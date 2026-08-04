Kahvaltı sofralarına lezzet ve bereket: 11-17 Ağustos’ta BİM’e indirimli peynir çeşitleri geliyor!
BİM 11-17 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Güne zinde ve besleyici bir başlangıç yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi olan, sütün tüm doğallığını ve lezzetini sofralarınıza taşıyan süt ürünleri, zengin çeşitliliğiyle her damak tadına hitap ediyor. Kahvaltıların ve hamur işlerinin yıldızı taze kaşar peyniri, yarım yağlı tost peyniri, dil peyniri, eritme peyniri, lor peyniri ve tam yağlı klasik beyaz peynir gibi temel gıda ihtiyaçlarını bütçe dostu fiyatlarla buluşturan bu kampanya, 11 Ağustos Salı ile 17 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında BİM reyonlarında alıcılarını bekliyor.
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