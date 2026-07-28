Kahve severlerin yeni gözdesi: BİM'e 2-8 Ağustos’ta Fakir Türk Kahvesi Makinesi geliyor!
Kahve severlerin yeni gözdesi: BİM'e 2-8 Ağustos’ta Fakir Türk Kahvesi Makinesi geliyor!
BİM’e 2-8 Ağustos tarihleri arasında Fakir Miva Türk kahve makinesi geliyor. Geleneksel lezzeti teknolojiyle buluşturan bu harika cihaz, köpük ustası Luminasense sistemi sayesinde her fincanda kusursuz bir kıvam yakalıyor. Tek seferde 4 fincan kahveyi saniyeler içinde hazırlayarak kalabalık sohbetlerinize keyif katıyor. Akıllı uyarı sistemi ve pratik tek tuş yönetimiyle mutfakta konfor sağlarken, modern ve zarif hatlarıyla da dekorasyonunuza estetik bir dokunuş sunuyor.
PHILIPS TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNE EP3341/50
Fiyat: 14.990 TL
1 | 30
2 | 30
3 | 30
FAKİR SPORT SÜRAHİ VE SMOOTHIE BLENDER SET
Fiyat: 1.490 TL
4 | 30
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