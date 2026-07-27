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  4. Kahve tutkunlarına müjde: BİM’e 2-8 Ağustos’ta Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor!

Kahve tutkunlarına müjde: BİM’e 2-8 Ağustos’ta Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor!

BİM’e 2-8 Ağustos tarihleri arasında Philips tam otomatik espresso makine geliyor. EP3341/50 modelli bu harika cihaz, 1500 W gücü ve 1.8 L su haznesiyle mutfağınıza yüksek teknoloji getiriyor. 275 gram kahve çekirdeği kapasitesi ve ayarlı sezgisel doldurmalık tankıyla her kullanımda kusursuz pratiklik sunuyor. Önceden programlanmış 6 farklı içecek seçeneği sayesinde espresso'dan latte macchiato'ya, hatta buzlu kahveye kadar en taze aromaları saniyeler içinde hazırlayarak evinizde gerçek bir kafe lüksü yaşatıyor.

Kahve tutkunlarına müjde: BİM’e 2-8 Ağustos’ta Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor! - Sayfa 1

PHILIPS TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNE EP3341/50

Fiyat: 14.990 TL

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Kahve tutkunlarına müjde: BİM’e 2-8 Ağustos’ta Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor! - Sayfa 2
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Kahve tutkunlarına müjde: BİM’e 2-8 Ağustos’ta Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor! - Sayfa 3

FAKİR TÜRK KAHVE MAKİNESİ MİVA

Fiyat: 1.590 TL

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Kahve tutkunlarına müjde: BİM’e 2-8 Ağustos’ta Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor! - Sayfa 4
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