Kahve tutkunlarına müjde: İkili Arzum Türk Kahvesi Makinesi 12 Haziran Cuma BİM’de!
Kahve tutkunlarına müjde: İkili Arzum Türk Kahvesi Makinesi 12 Haziran Cuma BİM’de!
BİM, 12 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel indirim döneminde ev ve mutfak elektroniğine yönelik önemli bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, kalabalık aileler ve ofis kullanımları için ideal olan ikili Arzum Türk kahvesi makinesi avantajlı fiyatıyla şubelerdeki yerini alacak. Eş zamanlı olarak birden fazla fincan kahve pişirme özelliğiyle öne çıkan ürün, sınırlı stoklarla cuma sabahı itibarıyla BİM raflarında satışa çıkacak.
SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F
Fiyat: 24.900 TL
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DİJİTSU 55 İNÇ 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV DQ33/38000
Fiyat: 19.990 TL
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