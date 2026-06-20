Kahve tutkunlarına müjde: Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 26 Haziran Cuma BİM'de!
Kahve tutkunlarına müjde: Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 26 Haziran Cuma BİM'de!
BİM, kahveseverlerin yüzünü güldürecek büyük bir aktüel ürün sürprizine imza atıyor. Teknoloji devi Philips'in tam otomatik espresso makinesi, 26 Haziran Cuma günü tüm mağazalarda satışa sunuluyor. Ev konforunda profesyonel espresso, cappuccino ve latte hazırlayan bu cihaz; sezgisel dokunmatik ekranı, 275 gram çekirdek haznesi ve 1,8 litrelik su kapasitesiyle öne çıkıyor. Kadifemsi süt köpüğü sunan yenilikçi LatteGo çözümüne sahip 1500 watt gücündeki bu mutfak yardımcısı, bütçeyi yormayan peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla raflardaki yerini alıyor.
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Fiyat: 1.690 TL
1 | 113
2 | 113
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