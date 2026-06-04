  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Kahveseverler için pratik çözüm: A101'e bugün Katlanabilir Cezve geliyor!

Kahveseverler için pratik çözüm: A101'e bugün Katlanabilir Cezve geliyor!

A101, bugünkü "Aldın Aldın" kataloğunda mutfak işlerini kolaylaştıran pratik çözümler sunuyor. Bugün raflarda yerini alan Pierre Cardin katlanabilir elektrikli cezve, taşınabilir tasarımıyla dikkat çekiyor. 304 paslanmaz çelik gövdesi, yer kaplamayan katlanır kulbu ve gizli rezistansıyla seyahatlerde ve ofiste konforlu bir kullanım vadediyor. Uygun fiyata sahip olan bu 2 yıl garantili ürünü kaçırmak istemeyenlerin A101 mağazalarına uğraması gerekiyor.

Kahveseverler için pratik çözüm: A101'e bugün Katlanabilir Cezve geliyor! - Sayfa 1

SEG BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 13,999 TL

SEG BUZDOLABI

Fiyat: 14,999 TL

1 | 14
Kahveseverler için pratik çözüm: A101'e bugün Katlanabilir Cezve geliyor! - Sayfa 2

PİRANHA SU GEÇİRMEZ TELEFON KILIFI

Fiyat: 199 TL

PİRANHA BLUETOOTH GAMING KULAKLIK

Fiyat: 649 TL

2 | 14
Kahveseverler için pratik çözüm: A101'e bugün Katlanabilir Cezve geliyor! - Sayfa 3

PIERRE CARDIN ELEKTRİKLİ KATLANABİLİR CEZVE

Fiyat: 649 TL

ENGLISH HOME ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 1,599 TL

3 | 14
Kahveseverler için pratik çözüm: A101'e bugün Katlanabilir Cezve geliyor! - Sayfa 4

VOLTA VSX ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 29,990 TL

APEC 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 39,990 TL

4 | 14