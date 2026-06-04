Kahveseverler için pratik çözüm: A101'e bugün Katlanabilir Cezve geliyor!
A101, bugünkü "Aldın Aldın" kataloğunda mutfak işlerini kolaylaştıran pratik çözümler sunuyor. Bugün raflarda yerini alan Pierre Cardin katlanabilir elektrikli cezve, taşınabilir tasarımıyla dikkat çekiyor. 304 paslanmaz çelik gövdesi, yer kaplamayan katlanır kulbu ve gizli rezistansıyla seyahatlerde ve ofiste konforlu bir kullanım vadediyor. Uygun fiyata sahip olan bu 2 yıl garantili ürünü kaçırmak istemeyenlerin A101 mağazalarına uğraması gerekiyor.
PİRANHA SU GEÇİRMEZ TELEFON KILIFI
Fiyat: 199 TL
PİRANHA BLUETOOTH GAMING KULAKLIK
Fiyat: 649 TL
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PIERRE CARDIN ELEKTRİKLİ KATLANABİLİR CEZVE
Fiyat: 649 TL
ENGLISH HOME ÇAY MAKİNESİ
Fiyat: 1,599 TL
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