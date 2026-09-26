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KAHVESEVERLER MÜJDE! A101'E TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ GELİYOR (A101 1-8 EKİM)

A101 1 - 7 Ekim tarihli "Aldın Aldın" listesiyle evde profesyonel kahve dönemi başlıyor. Yeni dönemin yıldızı olan tam otomatik kahve makinesi; 350 watt gücü, 8 çeşit kahve seçeneği ve 2 litre su kapasitesiyle raflara geliyor. 15 bar basınç, entegre kahve öğütücü ve süt köpürtücü özelliklerine sahip cihaz, 2 yıl garanti güvencesiyle sunuluyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu teknolojik ürün, 7 Ekim'e kadar tüm A101 şubelerinde geçerli olacak yeni çalışma kapsamında tüketicileri bekliyor.

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KAHVESEVERLER MÜJDE! A101'E TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ GELİYOR (A101 1-8 EKİM) - Sayfa 1

 

VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET

Fiyat: 279.990 TL

VOLTA GPX DEMON GR250R MOTOSİKLET

Fiyat: 179.990 TL

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KAHVESEVERLER MÜJDE! A101'E TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ GELİYOR (A101 1-8 EKİM) - Sayfa 2

SEG CMI 90101SD ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 18.999 TL

SEG NF43420SOD BUZDOLABI

Fiyat: 27.999 TL

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KAHVESEVERLER MÜJDE! A101'E TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ GELİYOR (A101 1-8 EKİM) - Sayfa 3

ONVO TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 9,999 TL

ENGLISH HOME CAM KETTLE

Fiyat: 999 TL

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KAHVESEVERLER MÜJDE! A101'E TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ GELİYOR (A101 1-8 EKİM) - Sayfa 4

TEKERLEKLİ FÜZE PELET SOBA

Fiyat: 5.699 TL

AYAKLI MİNİ PELET SOBA

Fiyat: 2.999 TL

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