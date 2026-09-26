KAHVESEVERLER MÜJDE! A101'E TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ GELİYOR (A101 1-8 EKİM)
A101 1 - 7 Ekim tarihli "Aldın Aldın" listesiyle evde profesyonel kahve dönemi başlıyor. Yeni dönemin yıldızı olan tam otomatik kahve makinesi; 350 watt gücü, 8 çeşit kahve seçeneği ve 2 litre su kapasitesiyle raflara geliyor. 15 bar basınç, entegre kahve öğütücü ve süt köpürtücü özelliklerine sahip cihaz, 2 yıl garanti güvencesiyle sunuluyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu teknolojik ürün, 7 Ekim'e kadar tüm A101 şubelerinde geçerli olacak yeni çalışma kapsamında tüketicileri bekliyor.
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