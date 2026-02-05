Kaldıraç kullanımı finansal piyasaları şekillendiriyor

Kazanç ve risk ilişkisi

Kaldıraç, küçük fiyat hareketlerinde bile yüksek kazanç sağlayabilir. Ancak aynı durum, kayıplarda da geçerlidir ve zararların hızlı bir şekilde artmasına neden olabilir. Yatırımcılar, kaldıraç kullanırken stop loss ve risk yönetimi araçlarını mutlaka kullanmalıdır. Kazanç potansiyeli, risk bilinciyle birlikte değerlendirilmelidir. Yüksek kaldıraç, acemi yatırımcılar için özellikle tehlikeli olabilir. Deneyimli yatırımcılar, kaldıraç kullanımını stratejik ve kontrollü bir şekilde planlar. Bu nedenle kaldıraç, hem fırsat hem de risk yaratır.