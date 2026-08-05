Kalitesine ve fiyatına hayran kalacağınız tasarımlar: Ev Tekstil Ürünleri 7-13 Ağustos’ta BİM’de!
BİM, 7-13 Ağustos tarihleri arasında en yeni ev tekstili ürünlerini raflarına taşıyor. Kampanya kapsamında çift kişilik lastikli çarşaf, tek kişilik lastikli çarşaf ve kaliteli yastık kılıfı avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca havlu çeşitleri de bu hafta tüketicilerle buluşuyor. Hem bütçesini korumak hem de birinci sınıf kalitedeki bu ürünlere çok daha az ödemek isteyenler için büyük fırsat başlıyor.
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