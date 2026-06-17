Kamp keyfini ikiye katlayacak hamle: BİM’e bugün Şişme Çadır geliyor!
Kamp keyfini ikiye katlayacak hamle: BİM’e bugün Şişme Çadır geliyor!
BİM bugün açık havada vakit geçirmeyi seven doğa tutkunları için kurulumu son derece pratik olan şişme çadır modelini aktüel kataloğuna ekliyor. Geleneksel demir iskeletler yerine hava kanalları sayesinde dakikalar içinde hazır hale gelen bu yeni nesil ürün, dayanıklı kumaş yapısıyla zorlu hava şartlarına karşı yüksek koruma sağlıyor. Geniş iç hacmi, pencereli havalandırma sistemi ve kolay taşınabilir çantasıyla öne çıkan bu çadır, peşin fiyatına uygun taksit imkanlarıyla mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 32.900 TL
1 | 18
2 | 18
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 16.500 TL
3 | 18
4 | 18
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