Kamu kurumları düğmeye bastı İŞKUR ilan açtı! Onlarca kadroda memur alımı için son başvuru tarihleri
İŞKUR kurum dışı memur ilanlarına göre pek çok ilde zabıta, personel, öğretim üyesi gibi branşlarda memur alımı yapılacak. Bu noktada memur alımı için son başvuru tarihleri ve detayları netleşti. İŞKUR memur alımı ilanlarına başvuru yapmak için branşları haberimizde öğrenebilirsiniz.
Kamu kurumları ve belediyeler, farklı kadrolarda personel ihtiyacını karşılamak için yeni alım ilanlarını yayımladı. İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlara göre zabıta memuru, personel ve öğretim üyesi başta olmak üzere onlarca pozisyonda alım yapılacak. Adaylar için başvuru şartları ve son başvuru tarihleri de netlik kazandı.
2. 18.06.2026 17:00 Afyonkarahisar Akharım Belediyesi Memur ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2026