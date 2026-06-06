Kamu kurumları düğmeye bastı İŞKUR ilan açtı! Onlarca kadroda memur alımı için son başvuru tarihleri

Kamu kurumları ve belediyeler, farklı kadrolarda personel ihtiyacını karşılamak için yeni alım ilanlarını yayımladı. İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlara göre zabıta memuru, personel ve öğretim üyesi başta olmak üzere onlarca pozisyonda alım yapılacak. Adaylar için başvuru şartları ve son başvuru tarihleri de netlik kazandı.