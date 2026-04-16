Kamuya alım var! 30'dan fazla kurum memur istihdam edecek... İşte son başvuru tarihileri

Devlet kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday için yeni olanaklar paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayımladığı güncel ilanlara göre, aralarında bakanlıklar, üniversiteler ve çeşitli devlet kuruluşlarının da yer aldığı 30’dan fazla kurum personel alımı yapacak. Farklı pozisyon ve niteliklerde gerçekleştirilecek alımlarda başvuru süreçleri başlamış durumda. Adayların, ilanlara göre değişiklik gösteren şartları ve son başvuru tarihlerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.