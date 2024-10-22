Kanal D dev bütçeli dizisinin final tuşuna bastı! Oyunculara final kararı tebliğ edildi
Kanal D, bu sezon ekranlara gelen dev bütçeli dizisinden umduğunu bulamadı. Son reyting oranlarından sonra final tuşuna bastı
Yalı Çapkını, Bahar, Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gibi dizilerle rekabet edebilmesi için büyük ümitlerle yola çıkan 'Güzel Aşklar Diyarı' reyting oranlarında beklentileri karşılayamadı.
Bir süredir farklı sorunlarla boğuşan yapım ve çekim ekibi, kanalın final kararıyla son bölüm için hazırlıklara başladı. Final yapılacağı kararı ayrıca oyunculara da tebliğ edildi.
Güzel Aşklar Diyarı, Kanal D'nin bu sezon amiral gemisi olması beklenen dizilerinin başında geliyordu. Ancak hem senaryonun değiştirilmesi hem de ekipte çıkan sorunlar başarısızlığı da beraberinde getirdi.