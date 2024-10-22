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  4. Kanal D dev bütçeli dizisinin final tuşuna bastı! Oyunculara final kararı tebliğ edildi

Kanal D dev bütçeli dizisinin final tuşuna bastı! Oyunculara final kararı tebliğ edildi

Kanal D, bu sezon ekranlara gelen dev bütçeli dizisinden umduğunu bulamadı. Son reyting oranlarından sonra final tuşuna bastı

Kanal D dev bütçeli dizisinin final tuşuna bastı! Oyunculara final kararı tebliğ edildi - Sayfa 1

Yalı Çapkını, Bahar, Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gibi dizilerle rekabet edebilmesi için büyük ümitlerle yola çıkan 'Güzel Aşklar Diyarı' reyting oranlarında beklentileri karşılayamadı.

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Kanal D dev bütçeli dizisinin final tuşuna bastı! Oyunculara final kararı tebliğ edildi - Sayfa 2

Bir süredir farklı sorunlarla boğuşan yapım ve çekim ekibi, kanalın final kararıyla son bölüm için hazırlıklara başladı. Final yapılacağı kararı ayrıca oyunculara da tebliğ edildi.

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Kanal D dev bütçeli dizisinin final tuşuna bastı! Oyunculara final kararı tebliğ edildi - Sayfa 3

Güzel Aşklar Diyarı, Kanal D'nin bu sezon amiral gemisi olması beklenen dizilerinin başında geliyordu. Ancak hem senaryonun değiştirilmesi hem de ekipte çıkan sorunlar başarısızlığı da beraberinde getirdi.

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Kanal D dev bütçeli dizisinin final tuşuna bastı! Oyunculara final kararı tebliğ edildi - Sayfa 4

Öyle ki dizinin başrol oyuncusu Halil Ergün, kendisine ölüm sahnesi yazılmasını talep ederek diziden ayrılmak istediğini yapım ekibine iletmişti. Tüm bu sorunlarla boğuşan Güzel Aşklar Diyarı, son reytinglerin ardından final kararı aldı

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