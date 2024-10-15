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  4. Kanal D'nin dev bütçeli dizisinde beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu resti çekti diziden ayrılıyor

Kanal D'nin dev bütçeli dizisinde beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu resti çekti diziden ayrılıyor

Yeni yayın döneminin en iddialı yapımlarından gösterilen “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinde hiç ama hiç beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Kanal D'nin dev bütçeli dizisinde beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu resti çekti diziden ayrılıyor - Sayfa 1

Bir tarafta Kızılcık Şerbeti, diğer yanda Yalı Çapkını. Ve reyting rekorları kıran dizi Bahar....

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Kanal D'nin dev bütçeli dizisinde beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu resti çekti diziden ayrılıyor - Sayfa 2

İşte bu dizilerle rekabet edebilmesi için Kanal D, yeni yayın dönemi için yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu “Güzel Aşklar Diyarı” yapımından ümitliydi.

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Kanal D'nin dev bütçeli dizisinde beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu resti çekti diziden ayrılıyor - Sayfa 3

Ancak ilk olarak dizinin senaristleri değişti. Ardından da senaryoda farklılıklar yaşandı. Bu değişiklikler seyirciler kadar oyuncuları da rahatsız etti.

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Kanal D'nin dev bütçeli dizisinde beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu resti çekti diziden ayrılıyor - Sayfa 4

Bu rahatsızlıkların sonucunda dev tiyatrocu Halil Ergün, yapım ekibine resti çekti. Diziden ayrılmak istediğini resmen söyledi.

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