Kanal D'nin dev bütçeli dizisinde beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu resti çekti diziden ayrılıyor
Yeni yayın döneminin en iddialı yapımlarından gösterilen “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinde hiç ama hiç beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.
Bir tarafta Kızılcık Şerbeti, diğer yanda Yalı Çapkını. Ve reyting rekorları kıran dizi Bahar....
İşte bu dizilerle rekabet edebilmesi için Kanal D, yeni yayın dönemi için yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu “Güzel Aşklar Diyarı” yapımından ümitliydi.
Ancak ilk olarak dizinin senaristleri değişti. Ardından da senaryoda farklılıklar yaşandı. Bu değişiklikler seyirciler kadar oyuncuları da rahatsız etti.
Bu rahatsızlıkların sonucunda dev tiyatrocu Halil Ergün, yapım ekibine resti çekti. Diziden ayrılmak istediğini resmen söyledi.