Kanal D'nin reyting canavarı dizisinde beklenmedik ayrılık. 'İzninizle ayrılıyorum' diyerek açıkladı
Kanal D'nin reyting canavarı dizisi Annem Ankara'da kimsenin beklemediği bir ayrılık yaşandı. Tüm düzen değişti.
Senaryo ve oyunculuklarıyla yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi uyandıran Annem Ankara dizisinde 6 bölüm geride kalırken önemli bir değişiklik yaşandı.
Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsur'un yer aldığı Annem Ankara dizisi, son zamanlarda en çok dikkat çeken yapımlardan biri haline geldi. Reyting sıralamasında da istediği sonuçları elde eden Annem Ankara dizisinde beklenmeyen ayrılık endişeleri artırdı.
Reyting rekorları kıran dizinin setinde çok önemli bir değişiklik yaşandı. Dizinin senaristi Senarist Başak Angigün’ün kendi ailesinin hikâyesinden esinlenerek kaleme aldığı Kanal D’de Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yönetmen koltuğunda değişim meydana geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre, Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizinin kurucu yönetmeni Faruk Teber ekibe geri döndü. Teber 3. bölümden itibaren görevini usta yönetmen Can Ulkay’a devretmişti. Ulkay 7. bölümden itibaren kendi isteğiyle ekibe veda etti ve çalışma arkadaşlarına “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum” mesajını attı.