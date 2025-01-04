Kanal D'nin reyting canavarı dizisinde beklenmedik ayrılık. 'İzninizle ayrılıyorum' diyerek açıkladı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre, Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizinin kurucu yönetmeni Faruk Teber ekibe geri döndü. Teber 3. bölümden itibaren görevini usta yönetmen Can Ulkay’a devretmişti. Ulkay 7. bölümden itibaren kendi isteğiyle ekibe veda etti ve çalışma arkadaşlarına “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum” mesajını attı.