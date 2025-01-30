Kanal D'nin yeni dizisinde hüsrana uğratan ayrılık. Başrol oyuncusuydu başlamadan bitti

Pastel Film şirketinin Kanal D için çekimlerine Bursa'da başladığı Piyasa adlı dizisinde Gülben Ergen'in rolü oldukça merak ediliyordu. Ancak ani bir kararla Ergen'in diziden ayrıldığı açıklandı. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun yerine kadroya Ayça Bingöl dahil oldu.