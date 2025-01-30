Kanal D'nin yeni dizisinde hüsrana uğratan ayrılık. Başrol oyuncusuydu başlamadan bitti
Kanal D'nin büyük beklentilerle yola çıktığı Piyasa isimli dizisinde başlamadan biten ayrılık hüsran yaşattı. Gülben Ergen diziden ayrıldı, yerine gelen isim belli oldu
Pastel Film şirketinin Kanal D için çekimlerine Bursa'da başladığı Piyasa adlı dizisinde Gülben Ergen'in rolü oldukça merak ediliyordu. Ancak ani bir kararla Ergen'in diziden ayrıldığı açıklandı. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun yerine kadroya Ayça Bingöl dahil oldu.
Birsenaltuntas.com sitesinde paylaşılan bilgilere göre, “Piyasa” dizisi medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini ekrana taşıyacak. Kanal D’de seyirciyle buluşacak dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstleniyor. Pastel Film imzalı dizide son olarak flaş bir değişiklik yaşandı. Serdar Gözelekli’nin yönettiği, Mehmet Barış Günger‘in yazdığı dizinin Ahsen’ini oynayacağı açıklanan Gülben Ergen zamanlama sorunu nedeniyle ekipten ayrıldı.
Dizinin önemli karakterlerinden Ahsen Çevik’e Ayça Bingöl hayat verecek. İple çekilen yapımda Alp Navruz ‘Kenan’ı, İlayda Alişan ‘Münevver’i, Zuhal Olcay ‘Keriman’ı, Fırat Altunmeşe ‘Adar’ı ve Yurdaer Okur ‘Şefik’i canlandırıyor. Yüksek bütçeli kuvvetli güçlü oyuncu kadrosunda Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska ve Metehan Parıltı da bulunuyor.
Kanal D'nin yeni dizisi "Piyasa", medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelelerini konu alıyor. Pastel Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Çekimleri Bursa'da başlayan "Piyasa", sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyayı izleyiciye sunacak.