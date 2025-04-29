Kaosun Anatomisi dizisine İlker Kızmaz dahil oldu! İlker Kızmaz kimdir?

2002 yılında yayınlanan Aslı ile Kerem, Yeter Anne ve Candan Öte gibi dizilerde rol alan oyuncu, o yıllar bazı reklam filmlerinde de oynadı. 2012 yılında yönetmenliğini Yeşim Sezgin'in yaptığı, senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı, Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale 1915 adlı sinema filminde "Yarbay Mustafa Kemal" rolünü üstlendi.