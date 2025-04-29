Kaosun Anatomisi dizisine İlker Kızmaz dahil oldu! İlker Kızmaz kimdir?
Kaosun Anatomisi dizisinin kadrosuna İlker Kızmaz dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan İlker Kızmaz dizide polis Cüneyt karakterine hayat verecek. Peki, İlker Kızmaz kimdir? İlker Kızmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
İlker Kızmaz kimdir?
9 Eylül 1975 tarihinde İzmir’de doğan İlker Kızmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Tiyatroya ilgi duyan Kızmaz, İzmir'de kurulan özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında İstanbul'a giderek Ekol Drama Sanat Evi'nde, daha sonra da Bahçeşehir Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı.
2002 yılında yayınlanan Aslı ile Kerem, Yeter Anne ve Candan Öte gibi dizilerde rol alan oyuncu, o yıllar bazı reklam filmlerinde de oynadı. 2012 yılında yönetmenliğini Yeşim Sezgin'in yaptığı, senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı, Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale 1915 adlı sinema filminde "Yarbay Mustafa Kemal" rolünü üstlendi.
2014-2015 yılları arasında TRT 1‘de yayımlanan Yedi Güzel Adam adlı dizide, "Kenan Hoca" rolü ile izleyenlerin karşısına çıktı. Aynı yıl Kanal D'de yayımlanan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ayça Bingöl ve Ekin Koç'un oynadığı Benim Adım Gültepe dizisinde "Halil" karakterini canlandırdı. 2016 yapımı, romantik komedi dizisi Tatlı İntikam'da "Barış" karakterini canlandırdı.
2008-2009 yılında çekimlerinin Antalya'da yapıldığı, yönetmenliğini Levent Semerci'nin üstlendiği, başrolünde Mete Horozoğlu'nun oynadığı Nefes: Vatan Sağolsun filminde rol aldı. Film; En İyi Film (3. Yeşilçam Ödülleri-2010), Halk Jürisi Ödülü (17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali-2010), En İyi Sanat Yönetmeni (17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali-2010), En İyi Yönetmen (17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali-2010) dallarında ödül kazandı.