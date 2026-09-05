Kapanış gününde yüklü para çıkışı olan 10 hisse. Aracı kurum ve yatırımcılar varlıklarını kaydırdı.
Borsa İstanbul’da işlem gören 10 şirketin hissesinden aracı kurum ve yatırımcılar yüklü miktarda para çıkışı yaptı.
Borsa İstanbul’da işlem gününün tamamlanmasıyla birlikte dikkat çeken bir sermaye hareketliliği yaşandı. Piyasalardaki son kapanış verileri doğrultusunda, aracı kurumlar ve yatırımcıların portföy tercihlerinde belirgin değişikliklere gittiği gözlendi.
Söz konusu adımlar sonucunda, BIST bünyesinde faaliyet gösteren önde gelen 10 şirketin paylarında yoğun hacimli nakit tahliyesi gerçekleşti.
Yatırımların farklı finansal enstrümanlara ve hisselere yönelmesi, piyasadaki genel likidite dengesini de şekillendirdi.