KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK: EV TEMİZLİĞİNDE İŞLERİ KOLAYLAŞTIRAN O ÜRÜN BİM’E GELİYOR! (BİM 21-27 AĞUSTOS)
BİM market, yeni aktüel kataloğunda ev işlerine hız ve pratiklik katacak büyük bir fırsatı duyurdu. Uzun süreli kullanım ömrü ve zahmetsiz sıkma mekanizmasıyla bilinen Vileda Spino Ultra temizlik seti, bu hafta BİM raflarında satışa sunuluyor. Evinizin her köşesinde dip köşe temizlik yapmayı kolaylaştıran bu set, bütçeyi sarsmayacak bir ödeme kolaylığıyla geliyor. Kampanya kapsamında tüketiciler, bu kaliteli temizlik ürününe peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla sahip olabilecek. Stoklar sınırlı olduğu için erken saatlerde mağazaya uğramakta fayda var!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.