Kapsam genişletildi! Yeni fiyat tablosu belli oldu... İşte engellilere ÖTV'siz araçlar

Resmî Gazete’de paylaşılan karar kapsamında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin kapsamı genişletildi. Yeni düzenleme ile beraber artık yüzde 40 ve üzeri engel oranına malik vatandaşlar da ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Gerçekleşen değişiklikle daha geniş bir kesimin araç alımında vergi avantajından faydalanmasının kapısı açılırken, uygulamanın ayrıntılarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.