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Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Nur Yazar dahil oldu! Nur Yazar kimdir?

Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Nur Yazar dahil oldu. Nur Yazar dizide Hicran’ın ilk gelini olan Gülcan karakterini canlandıracak. Peki, Nur Yazar kimdir? Nur Yazar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Nur Yazar dahil oldu! Nur Yazar kimdir? - Sayfa 1

Nur Yazar kimdir?

7 Ocak 1982 yılında İstanbul'da doğan Nur Yazar, Türk oyuncudur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. 2007 yılında Yeni Evli dizisi ile ilk oyunculuk deneyimine başladı.

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Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Nur Yazar dahil oldu! Nur Yazar kimdir? - Sayfa 2

2016 yılından itibaren Atv ekranlarında yayımlanan başrolü Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi dizisinin kadrosunda yer aldı. Nur Yazar, Safir ve Tozluyaka gibi önemli dizilerde de rol aldı.

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Kar Çiçekleri dizisinin kadrosuna Nur Yazar dahil oldu! Nur Yazar kimdir? - Sayfa 3

Nur Yazar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Safir (2023)

Tozluyaka (2022)

Sevdim Seni Bir Kere (2019)

Aşk ve Mavi (2016)

Yeni Evli (2007)

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