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  4. Kara Kış dizisine Diren Polatoğulları dahil oldu! Diren Polatoğulları kimdir?

Kara Kış dizisine Diren Polatoğulları dahil oldu! Diren Polatoğulları kimdir?

Kara Kış dizisine Diren Polatoğulları dahil oldu. Dizi ve sinema oyuncusu olan Diren Polatoğulları dizide Galip karakterine hayat verecek. Peki, Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kara Kış dizisine Diren Polatoğulları dahil oldu! Diren Polatoğulları kimdir? - Sayfa 1

Diren Polatoğulları kimdir?

12 Şubat 1980 yılında İstanbul’da doğan Diren Polatoğulları, Türk oyuncudur.

12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğmuştur. Aslen Tunceli'lidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başlamış ancak çeşitli nedenlerden dolayı ilişiği kesilmiştir.

Oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.

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Kara Kış dizisine Diren Polatoğulları dahil oldu! Diren Polatoğulları kimdir? - Sayfa 2

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikâye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır.

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Kara Kış dizisine Diren Polatoğulları dahil oldu! Diren Polatoğulları kimdir? - Sayfa 3

Diren Polatoğulları hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2009  Kurtlar Vadisi Pusu

2011     Üsküdar'a Giderken

2012    Karadayı

2012    Son

2013    Kaçak            Kulaksız

2014   Eski Hikâye

2015    Maral: En Güzel Hikayem

2015    Komedi Türkiye

2016    Hayat Şarkısı

2017-2018     Şevkat Yerimdar

2018   Bir Umut Yeter

2019    Bir Aile Hikayesi

2020  Kuruluş Osman

2020  Arıza

2021    Kırmızı Oda

2021-2022     Üç Kuruş

2022-günümüz      Yalı Çapkını

2024  O Ses Türkiye Yılbaşı

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Kara Kış dizisine Diren Polatoğulları dahil oldu! Diren Polatoğulları kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2023   Do Not Disturb

Yakında        Kara Kış

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