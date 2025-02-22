Kara Kış dizisine Diren Polatoğulları dahil oldu! Diren Polatoğulları kimdir?

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikâye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır.