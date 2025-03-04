Kara Kış dizisinin kadrosuna Eylül Su Sapan dahil oldu! Eylül Su Sapan kimdir?
Kara Kış dizisinin kadrosuna Eylül Su Sapan dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Eylül Su Sapan dizide gazeteci Naci Sadullah’ın partnerini canlandıracak. Peki, Eylül Su Sapan kimdir? Eylül Su Sapan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Eylül Su Sapan kimdir?
9 Eylül 1993 yılında İstanbul’da doğan Eylül Su Sapan tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
Tiyatro oyunculuğu yanı sıra birçok film ve dizide oynayan Eylül Su Sapan, dizi oyunculuğuna 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle başladı.
Nadide Hayat, Ammar gibi sinema filmleri ile Büyük Sürgün Kafkasya, İnadına Aşk, Kırgın Çiçekler, İstanbullu Gelin, Her Yerde Sen, Kanunsuz Topraklar, Tuzak gibi dizilerle oyunculuğuna devam etti.
Eylül Su Sapan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Tuzak (2022)
Kanunsuz Topraklar (2021)
Numen (2021)
En İyi Kadın Oyuncu (2020)
Don't Get Me Wrong But (2020)
Aidiyet (2019)
Her Yerde Sen (2019)